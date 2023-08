Le Canadien Ethan Katzberg surprend les favoris au marteau

Kazteberg, 21 ans, s'est imposé devant le Polonais et champion olympique en titre Wojciech Nowicki (81m02) et le Hongrois Bence Halasz (80m82), qui a décroché le bronze mondial pour la deuxième fois devant un stade largement acquis à sa cause.

Ce dernier offre à son pays une première médaille dans ces championnats du monde à domicile, la huitième de l'histoire de la Hongrie.