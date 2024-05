Le Canadien Frédéric Blackburn remplace Ingmar van Riel comme coach national en shorttrack

"L'Union flamande de patinage et la fédération royale belge de patinage de vitesse n'ont pas prolongé leur collaboration avec le coach national Ingmar van Riel. Nous tirons un bilan positif du passage du coach Van Riel. Il a permis à la Belgique de réaliser de bons résultats aux championnats d'Europe et du monde. Nous voulons le remercier pour son engagement des dernières saisons. Malgré l'évolution positive, il a été décidé, en consultation avec les athlètes et l'encadrement, d'emprunter une voie différente en vue des Jeux Olympiques 2026.", peut-on lire dans le communiqué.

Van Riel, 37 ans, avait succédé à Pieter Gysel en octobre 2022. Sous sa coupe, la Belgique a remporté onze médailles sur les deux derniers championnats d'Europe avec notamment deux titres consécutifs pour Hanne Desmet sur 1.000m et un titre pour Stijn Desmet, aussi sur 1.000m, en 2023. Le Néerlandais avait également été à la base de la collaboration avec la fédération canadienne. Depuis août 2023, les shorttrackeurs belges s'entraînent à Montréal avec les meilleurs Canadiens.