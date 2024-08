Le champion du monde du marteau Ethan Katzberg décroche la médaille d'or olympique à Paris

Katzberg (22 ans), champion du monde l'été dernier, a devancé le Hongrois Bence Halasz (79,97 m) et l'Ukrainien Mykhaylo Kokhan (79,39 m).

Le champion olympique en titre polonais Wojciech Nowicki n'a pris que la 7e place (77,42 m).

Avec son lancer à plus de 84 mètres, Katzberg, premier Canadien champion olympique du lancer de marteau, réussit le plus beau concours olympique depuis 1988 et un triplé de l'Union soviétique mené par Sergey Litvinov (84,80 m).