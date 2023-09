Le champion du monde Henrik von Eckermann gagne l'épreuve du Global Champions Tour

Le champion du monde Henrik von Eckermann, en selle sur King Edward, a remporté la manche du Global Champions Tour du jumping de Rome, samedi. Le Suédois a devancé l'Allemand David Will, sur My Prins van Dorperheide. Le Suédois Peder Fredricson (Catch me Not S) et le Danois Andreas Schou (I Know) se sont partagés la troisième place.