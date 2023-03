Le chef de délégation Rutger Smith ravi d'une édition record: "J'ai vu un grand dynamisme"

Nafi Thiam (or et record du monde) et Noor Vidts (bronze) ont lancé le mouvement dans le pentathlon vendredi. Julien Watrin a décroché l'argent sur 400m samedi. Dimanche, trois médailles sont tombées, avec l'or des Belgian Tornados et le bronze tant pour Eliott Crestan (800 meter) que pour Thomas Carmoy (hauteur).

"Avec six médailles, un record, nous ne pouvons qu'être satisfaits", a déclaré Smith. "J'ai vu chez tous les athlètes une excellente concentration et un dynamisme énorme. L'ambiance dans toute l'équipe était aussi extrêmement positive."

"Nafi semble, ou plutôt est, imbattable dans les grands tournois. Noor n'a pas connu la préparation idéale (elle a été gripllée, ndlr), mais elle a décroché un beau bronze. Elle est toujours là. Il y a ensuite eu les médailles pour Julien, avec les Tornados et en individuel. C'est très beau qu'il ait terminé l'Euro. Eliott a couru un Euro solide dans lequel sa forme a grandi. Thomas était un candidat aux médailles et a répondu aux attentes."

D'autres Belges se sont illustrées comme Rani Rosius et Dephine Nkansa, quatrième et sixième du 60m. "Deux Belges en finale de cette course, c'est assez inédit", a ajouté Smith. "Je pense que Rani aurait signé à l'avance pour une quatrième place. Le top-3 était peut-être un peu trop fort, donc elle a obtenu le maximum."