Le Chef de mission Olav Spahl conscient que la sécurité sera un thème important à Paris

La guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien ne sont pas les seuls à créer une situation tendue, selon Spahl. "Regardez l'attentat de Bruxelles avant le match de football entre la Belgique et la Suède. Il y a bien d'autres conflits idéologiques et religieux qui affectent le vivre-ensemble. Quand je vois que des pays ont peur de montrer leurs drapeaux. En 25 ans au sein du mouvement olympique, je n'ai jamais connu cela. Cela nous préoccupe. Nous ne pouvons pas ignorer cet aspect".

La plus grande différence avec Tokyo est, bien sûr, la pandémie de Covid. "Et je ne parle pas des aspects médicaux, mais de tout ce qui se passe autour des compétitions. Les prochains Jeux seront beaucoup plus animés, car Paris est proche de la Belgique. Il y a donc plus d'attention".

Le Directeur du sport de haut niveau du COIB est satisfait du déroulement du stage à Belek. "Par rapport au stage de l'année dernière, nous n'avons pas changé grand-chose. Cela nous permet de travailler sereinement en vue des Jeux de Paris. Ce n'est pas le moment de changer beaucoup de choses".