Le CIO favorable à une double attribution pour les Jeux olympiques d'hiver 2030 et 2034

Le CIO devrait attribuer conjointement l'an prochain deux éditions des JO d'hiver, 2030 et 2034, si les hôtes potentiels remplissent tous les critères, ont décidé dimanche les membres de l'instance réunis à Bombay.

Cette double attribution, à l'image de la désignation en 2017 de Paris et Los Angeles pour les Jeux d'été de 2024 et 2028, était envisagée depuis l'an dernier et a été formellement approuvée par la 141e session.

Pour 2030, les dossiers français et suisse - dont les sites hôtes restent à détailler - ainsi que la candidature de Stockholm doivent "finaliser leurs études de faisabilité" d'ici fin octobre, a détaillé Karl Stoss, président de la Commission pour le futur hôte des JO d'hiver.