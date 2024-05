Le club de basket d'Ostende fier des trois trophées individuels

"Je suis content, mais je ne réalise pas encore vraiment", a confié Pierre-Antoine Gillet à l'agence Belga. "J'essaie de rester humble, je sais qu'il y avait aussi pas mal de joueurs belges qui ont réalisé une grosse saison. C'est toujours mitigé comme sentiment, mais je suis évidemment content." Gillet est sacré pour la troisième fois. "Cela prouve ma régularité. J'essaie de travailler tous les jours pour apporter le maximum, beaucoup d'énergie, essayer de montrer l'exemple aux jeunes peut-être pas par les mots, mais par l'action."

Depuis que Dario Gjergja est l'entraîneur d'Ostende, il a toujours gagné le titre et en est désormais à douze consécutifs. Il ne s'attendait pas à recevoir le trophée d'entraîneur de l'année six ans après son dernier sacre. "De nouveaux entraîneurs apparaissent au firmament et je suis dans cette ligue depuis assez longtemps, mais je suis fier", a-t-il indiqué. "C'est une reconnaissance et je veux remercier tous les joueurs, mes deux assistants Gaëlle Bouzin et Thierry Declercq, le préparateur physique, le kiné et toutes les personnes liées au club."