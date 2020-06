Le club grec de basket du Panathinaikos mis en vente pour 25 millions d'euros

(Belga) Le propriétaire du Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, a annoncé mardi son départ de l'équipe mythique du basket-ball grec et européen, désormais mise en vente pour 25 millions d'euros.

"A partir d'aujourd'hui, le Panathinaikos est à vendre. Si l'équipe veut mes conseils, elle les aura. Elle doit quitter l'Euroligue et rejoindre la FIBA", a déclaré le milliardaire grec en conférence de presse à Athènes. Giannakopoulos, qui n'a eu de cesse de critiquer l'Euroligue pour sa gestion du partage de la manne financière, met le club d'Athènes, tout juste centenaire, en vente pour un montant de 25 millions euros. "Ma famille a investi plus de 450 millions d'euros dans l'équipe et nous avons amené les meilleurs joueurs et entraîneurs. J'en ai assez d'être la seule personne à injecter de l'argent dans le club", a pesté Giannakopoulos. L'homme d'affaires, qui a fait fortune dans l'industrie pharmaceutique et dans les médias numériques, a pris les rênes du club en 2012, en succédant à son père. Sous son règne, le Panathinaikos, communément appelé le "PAO" ou "l'Empire Vert", a remporté six titres de champions de Grèce et renforcé son impressionnant palmarès qui compte au total 38 sacres nationaux, 19 coupes nationales et 6 succès en Euroligue.