Le coach de Tim Brys considère la qualification en finale comme "l'accomplissement ultime"

Brys était 4e après 500 m, mais il avait déjà atteint le convoité 3e rang à la mi-parcours derrière Van Dorp et Mackintosh. "Je savais que c'était bon à ce moment-là", a déclaré Dirk Crois, très heureux de voir le skiffeur belge tenir le rythme du Néo-Zélandais. "Je savais qu'il en était capable, mais je m'y attendais pas de cette manière."

Crois avait entière foi en son poulain pour accrocher le top 3 d'une demi-finale A/B relevée, avec le Néerlandais Simon van Dorp et le Néerlandais Thomas Mackintosh, médaillés d'argent et de bronze aux derniers Mondiaux. "Je savais que c'était possible. Seul le Japonais (Ryuta Arakawa, ndlr), que nous n'avions pas encore battu jusqu'à maintenant, était difficile à estimer. Mais il n'est pas vraiment entré en ligne de compte."

Tim Brys a néanmoins terminé avec le moins bon temps des six qualifiés. Il fera donc face à une montagne samedi à 10h30, contre les meilleurs du monde. "Il va devoir ramer la course de sa vie", a résumé son coach. "Pour la troisième fois, car il l'a déjà fait deux fois", a-t-il poursuivi sur le ton de la plaisanterie. "Il rame maintenant avec les meilleurs, il en fait partie. Il est au sommet, et cela me fait très plaisir en tant que coach."