Le coach national Ingmar Van Riel qualifie la disqualification de Desmet "d'incohérente"

La course a été annulée, avant que ne soit organisé un 'replay' quelques minutes plus tard. Desmet n'était pas autorisée à y participer. Pour Van Riel, "la règle veut que l'on siffle quand tout le monde est tombé. Cela s'est passé dans le dernier tour. Desmet et Fontana étaient encore debout. La décision est incohérente."

Le coach national maintien qu'Hanne Desmet aurait dû disputer la deuxième course. Il n'a pas hésité à critiquer l'officiel Peter Worth, "un arbitre à l'ancienne" selon lui. "Ce n'est pas bon pour le sport."