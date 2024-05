Le coach Zanini ambitionne le Final Four de l'European Golden League pour la Belgique

La compétition débute ce vendredi en Azerbaïdjan. Le premier match des Red Dragons se jouera un jour plus tard, en Finlande, contre la Croatie. D'autres matchs sont prévus contre la Finlande, l'Azerbaïdjan, la Macédoine du Nord, le Portugal et l'Ukraine.

La Golden League européenne est une compétition qui réunit 12 pays. Les trois premiers se qualifient avec la Croatie (déjà désignée comme organisatrice) pour le Final Four. Le vainqueur et le finaliste peuvent participer à la Challenger Cup, qualificative de la prestigieuse Volley Nations League.

"Nous n'avons qu'une petite période pour nous préparer", a reconnu le coach italien. "Mais nous voulons jouer aussi bien que possible, et gagner autant de matchs et de sets que possible. C'est important pour notre classement européen. Nous visons au moins une place au Final Four."

Zanini cite la Croatie et la Finlande comme les adversaires à surveiller. "Mais tout est possible dans ce groupe. Les six matchs peuvent être décisifs, toutes les équipes sont compétitives."

La sélection de Zanini comprend de nombreux jeunes et de nouveaux joueurs, avec peu d'expérience. Le capitaine Sam De Roo est notamment absent. "Certains joueurs ont choisi de ne pas être là pour des raisons familiales", a expliqué le sélectionneur national. "Pour les Red Dragons, c'est dommage. Sans quoi, nous aurions pu repartir du niveau du tournoi en Chine (tournoi de qualification olympique début octobre dernier, où l'équipe a manqué de peu la qualification, ndlr). Mais je ne veux pas commenter leurs raisons : les raisons familiales sont les raisons familiales."