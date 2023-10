Le COIB croit une issue positive pour les gymnastes après l'éviction d'Heuls et Kieffer

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) croit en une issue positive pour les gymnastes belges, a affirmé jeudi l'administrateur délégué du COIB, Cédric Van Branteghem. Cette déclaration intervient à la suite du licenciement des entraîneurs principaux Marjorie Heuls et Yves Kieffer, tandis que le futur de la gestion des gymnastes est incertain.

Lundi, la fédération flamande de gymnastique (Gymfed) avait annoncé mettre fin à sa coopération avec Heuls et Kieffer avec effet immédiat. Cette décision a été prise après une évaluation des récents championnats du monde à Anvers, où les gymnastes belges féminines n'ont pas accroché de ticket olympique. "Nous sommes convaincus que la fédération de gymnastique a géré le licenciement en son âme et conscience. Cette décision aura été nécessaire", a commenté Van Branteghem. Le COIB est d'ailleurs en étroite concertation avec Sport Vlaanderen et Gymfed à ce sujet.

Van Branteghem a souligné que les athlètes étaient au centre des préoccupations, et de la recherche d'une solution. Outre Nina Derwael, actuellement hors compétition en raison d'une blessure à l'épaule, d'autres gymnastes continuent à se préparer pour les Jeux de Paris 2024. "Dans ce sport, les changements d'entraîneurs sont plus fréquents, souvent avec succès", a poursuivi Cédric Van Branteghem, qui espère une issue heureuse.