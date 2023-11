Le Comité olympique belge lance sa campagne pour Paris 2024

La campagne pour Paris 2024 est officiellement lancée jeudi par le Comité Olympique et interfédéral belge sous le slogan de "Together we'll make history" (Ensemble écrivons l'histoire).

A moins de trois cents jours du début des Jeux parisiens, le COIB veut sensibiliser le public belge au plus grand évènement sportif du monde organisé l'an prochain - du 26 juillet au 11 août - dans un pays voisin qui plus est.

Dans une vidéo réalisée par le Comité Olympique et interfédéral belge, des images des meilleurs représentants du monde sportif belge, comme Nafi Thiam, Remco Evenepoel ou les Belgian Cats, alternent avec des images de supporters.

Sur la musique de "Victory" du chanteur et compositeur louvaniste Daan, également en voix off dans le clip vidéo, la campagne vise à susciter l'émotion. "Le sport est une émotion", a d'ailleurs souligné Dieter Reyntjes, directeur marketing et de la communication au COIB. "Nous voulons faire en sorte que les athlètes et les supporters ressentent les mêmes émotions, en même temps, et forment ensemble l'équipe de Belgique."

Selon le COIB, des recherches démontrent que les athlètes sont 8 % plus performants lorsqu'ils sont soutenus pendant leur compétition.