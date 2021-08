Le Comité paralympique belge regrette la disparation de Jacques Rogge

(Belga) Le Comité paralympique belge (BPC) a rendu hommage lundi à Jacques Rogge, décédé dimanche à l'âge de 79 ans. Le Gantois a fortement soutenu le mouvement paralympique durant sa présidence du Comité international olympique (CIO) entre 2001 et 2013.

"Les administrateurs, les athlètes, ainsi que tout le staff de Paralympic Team Belgium, regrettent aujourd'hui le départ d'un grand sportif, qui a tant contribué à l'intégration du monde paralympique et olympique, notamment grâce à la signature de plusieurs conventions qui ont permis à l'International Paralympic Committee de se développer et de prospérer", a écrit le BPC dans son communiqué. Durant sa présidence du CIO entre 2001 et 2013, Rogge a oeuvré pour le développement du mouvement paralympique. En 2017, il avait reçu l'Ordre Paralympique, la plus haute distinction décernée par le Comité international paralympique (IPC). "Le Comte Jacques Rogge a contribué au développement du Mouvement Paralympique dès ses débuts en soutenant et en construisant avec feu le Chevalier Albert Tricot, co-fondateur du Belgian Paralympic Committee", a ajouté Anne d'Ieteren, présidente du BPC. "Lui-même ancien olympien, Jacques fut d'abord le président des athlètes. Grâce à son charisme, son sens aigu de la diplomatie, sa chaleur humaine, ses convictions calmes, Jacques a réussi à persuader les Grands de ce monde d'avancer ensemble. Sa contribution à l'évolution des Mouvements Olympique et Paralympique est inestimable." Pour lui rendre hommage, tous les drapeaux paralympiques présents sur les différents sites des Jeux Paralympiques de Tokyo seront en berne. (Belga)