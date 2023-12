Le Danemark bat la Suède et se console avec le bronze

Les Danoises des Messines Kristina Jorgensen (5 buts et 3 passes décisives), Anne Mette Hansen (5 buts et 4 p.d.) et Louise Burgaard (2 buts) terminent sur la troisième marche du podium d'un Mondial pour la deuxième fois de suite, après 2021.

Les Suédoises manquent elles une nouvelle fois d'accrocher une médaille mondiale (elles n'ont été médaillées qu'en championnats d'Europe) après être pourtant passées en tête pour la première fois de la rencontre à 10 minutes de la fin (24-23).