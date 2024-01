Le dernier trou coûte la première place à Thomas Detry à l'issue du 3e tour à La Jolla

Detry a pris un bon départ avec des birdies aux trous 2 et 3. Un mélange de bogeys et de birdies se sont succédé à partir du neuvième trou. Le leader allemand Stephan Jäger a également dû inscrire plusieurs bogeys sur sa carte de score, ce qui semblait mener Detry vers la première place du classement à l'issue de la troisième journée. Cependant, au dix-huitième et dernier trou, un par 5, Detry a vu la balle rouler du green dans l'étang, ce qui a coûté un double-bogey au Bruxellois.

"C'est comme une gifle au visage", a déclaré Detry à l'issue de son parcours. Jäger, quant à lui, a réussi un birdie qui lui a permis de conserver sa première place au classement. En deuxième position, à une longueur, suivent le Français Matthieu Pavon et le Danois Nicolai Hojgaard. Alors qu'il reste 18 trous à jouer, Detry suit à deux coups de Jäger.