Remco Evenepoel n'oublie pas les sinistrés: découvrez son message après la minute de silence (vidéo)

Remco Evenepoel se prépare aux Jeux Olympiques. Mais alors que sa préparation se poursuit, notre compatriote a tenu à adresser un message aux personnes frappées par les inondations.

Comme d'autres athlètes avant lui, Remco Evenepoel a adressé quelques mots aux sinistrés, touchés par des inondations violentes la semaine dernière. Le coureur belge, qui est actuellement à Tokyo, a dévoilé une vidéo dans laquelle il s'exprime après la minute de silence respectée dans tout le pays. Moment aussi vécu par la délégation belge au Japon.

"Chers Belges, par cette vidéo je veux dire que je suis vraiment derrière vous et que vous êtes dans mes pensées. J’ai suivi les nouvelles sur les réseaux sociaux. C’est vraiment triste de voir la situation et comment cela s’est passé. Je voulais vraiment vous dire que vous êtes dans mes pensées et que je vous supporte au maximum. Ici aux Jeux on fera le maximum, pour vous, pour vous prouver que vous n’êtes pas seuls", a déclaré notre grand espoir.

Un joli geste de sa part, alors que se profilent ses deux épreuves olympiques.