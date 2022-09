Le deux de couple poids légers de Colpaert et Van Zandweghe en quarts de finale à Racice

(Belga) Marlon Colpaert (KRNS Ostende) et Niels Van Zandweghe (Brugse TR) se sont qualifiés pour les quarts de finale des championnats du monde d'aviron en deux de couple messieurs poids légers, dimanche, à Racice, en République Tchèque. Le duo belge a terminé 4e de sa série éliminatoire, où seuls les 4 premières équipes des 5 séries passaient directement en quart, évitant ainsi les repêchages.

Colpaert et Van Zandweghe n'ont jamais quitté cette 4e place du départ à l'arrivée, bouclant leur 2.000 mètres en 6:29.60. La 2e série des Belges a été remporté par la Norvège, en 6:22.70, devant l'Ukraine (6:25.59) et l'Autriche (6:26.34). Les deux rameurs flandriens disposeront à présent de deux jours de repos avant leur quart de finale programmé mercredi en fin de matinée, où les trois premières équipes se hisseront en demi-finales, soit le top 12 mondial. Lundi, ce sera au tour du quatre de couple masculin, composé de Ruben Claeys, Tim Brys, Ward Lemmelijn et Gaston Mercier d'entrer en lice. Engagés dans la 3e et dernière série dès 12h53, il leur faudra intégrer le top 2 de leur course pour se qualifier directement pour les demi-finales. Dans le cas contraire, ils devront passer par les repêchages. (Belga)