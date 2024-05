Le deux de couple poids légers de Van Zandweghe et Vyvey 6e de la finale A à Lucerne

Van Zandweghe et Vyvey, qualifiés pour les JO de Paris lors de la régate continentale de Szeged, fin avril, ont bouclé leur 2.000 m en 6:24.64. Ils n'ont jamais pu quitter cette 6e place, mais n'ont été distancés au final par la Norvège et l'Espagne que d'un peu plus d'une seconde.

Deuxième bateau belge dans le top 6 mondial sur le Rotsee, le double des deux Brugeois n'a jamais pu inquiéter les trois prétendants au podium, mais est resté au contact durant toute la course avec la Norvège, 4e, et l'Espagne, 5e.

L'Italie de Stefano Oppo et Gabriel Soares, médaillés de bronze à Tokyo, s'est imposée en 6:17.08, devant les Suisses Jan Schaeuble et Raphael Ahumada Ireland, vice-champions du monde en titre et tout récents champions d'Europe (6:18.13). Les champions olympiques et du monde, les Irlandais Fintan Mc Carthy et Paul O'Donovan, ont complété le podium (6:18.31).

Samedi, le réserviste du double poids légers, l'Ostendais Marlon Colpaert avait lui terminé 4e de la finale A du skiff légers, une discipline non olympique. Le Liégeois Gaston Mercier, réserviste du collectif poids lourds, avait de son côté remporté la finale D du skiff open, terminant ainsi la régate à une 19e place finale. Tim Brys, le skiffeur belge qualifié pour les JO de Paris, avait déclaré forfait avant son quart de finale de vendredi en raison d'un refroidissement.