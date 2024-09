Le dossier de Bruxelles pour organiser les championnats d'Europe 2030 poursuit sa route

A l'issue des deux journées ayant soldé la Ligue de Diamant vendredi et samedi avec le Mémorial Van Damme, les protagonistes - la Ville de Bruxelles, la fédération belge d'athlétisme et Golazo - ont annoncé que le dossier poursuivait son chemin pour accueillir l'Euro en 2030 sur le plateau du Heysel, à une date correspondant aussi avec le bicentenaire de la Belgique et le centenaire du stade Roi Baudouin.

La fédération européenne d'athlétisme (European Athletics) a informé aux partenaires que "la candidature, officiellement introduite en mai dernier, avait été retenue pour un deuxième tour d'un processus qui devrait s'achever au printemps 2026", explique le communiqué.