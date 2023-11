Le double tenant titre Jakob Ingebrigtsen, légèrement blessé, déclare forfait

Depuis 2016, Ingebrigtsen, 23 ans, n'a pas perdu une course individuelle aux championnats d'Europe de cross. Il a d'abord remporté quatre titres juniors (U20) en 2016, 2017, 2018 et 2019, qu'il a complétés ces deux dernières années (2021, 2022) par deux autres chez les seniors.

La rumeur de son forfait circulait depuis plusieurs jours. L'athlète européen de l'année 2022 et 2023 souffrirait d'une légère blessure, selon la presse de son pays.

En l'absence du double champion du monde du 5.000m, la course au titre sera plus ouverte. Isaac Kimeli, le champion de Belgique de cross, qui a été vice-champion à Tilburg en 2018 et médaillé de bronze encore l'an dernier, à Turin, après avoir été sacré chez les Espoirs à Chia (Sardaigne) en 2016, y trouvera sans doute une motivation supplémentaire pour briller à l'ombre de l'Atomium.