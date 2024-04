Le Dragons battu 3-4 en finale par les Anglaises de Surbiton

Les Anversoises, vice-championnes de Belgique et invaincues lors de la phase de poules, ont été menées à deux reprises avant la mi-temps, mais ont égalisé par deux fois via Manuela Vilar (24e) et Fleur Verboven (29e). Les Anglaises ont repris l'avance pour mener 4-2 dans le dernier quart, le 3e but belge de Valérie Magis, sur stroke, tombant trop tard (57e) pour pouvoir encore égaliser.

Le club de Brasschaat s'était hissé en finale après avoir terminé 1er de la poule A avec des succès successifs sur les Suissesses de Wettingen (4-1), les Ukrainiennes de Sumchanka (1-0) et les Tchèques du Slavia Prague (3-0).