Le Dragons crache le feu contre Gand, 6 équipes en 2 points derrière le Léopold

A Brasschaat, le Dragons a ouvert le score en 2e mi-temps sur un pc transformé par l'Argentin Nicolas Della Torre (48e), avant que Felix Denayer (53e) et Henri Raes (54e) ne confortent la victoire anversoise dans le 4e et dernier quart-temps.

Les Gantois (31 pts), 3es, sont rejoints par le Braxgata qui a sans doute fait perdre à l'Orée ses espoirs de play-offs. Les Boomois se sont imposés 3-1 sur les Woluwéens, qui restent bloqués à la 8e place (26 pts), et doivent encore jouer le Léopold et le Racing.

Derrière le Léopold, 6 clubs peuvent encore prétendre aux play-offs et ne sont séparés que par 2 unités. Ainsi l'Herakles (vainqueur 3-1 du White Star), le Dragons et le Racing (victoire 1-2 à Uccle Sport), respectivement classés entre les 5e et 7e places avec 30 points, gardent toutes leurs chances pour intégrer le top 4 final.

Les positions d'Uccle (20), Daring (15), Victory (6) et White Star (5) n'ont pas été modifiées en bas de classement.