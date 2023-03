Le Dragons inflige au Léopold sa 1re défaite de la saison

A Brasschaat, Max Luyten a ouvert la voie pour les joueurs de Craig Fulton (8e). Dylan Englebert, sur une déviation, a égalisé avant le repos (24e). En deux minutes de temps, Henri Raes (49e) et Robbert Rubbens (51e) ont forgé le succès anversois, même si Tom Boon a relancé le suspense à 4 minutes du terme (66e).

Avec 37 unités, le Léopold compte toujours 4 points d'avance sur leurs adversaires du jour (34 pts). La Gantoise (29), victorieuse 2-5 à l'Orée, et le Racing (27) qui a partagé 4-4 avec l'Herakles, complètent le top 4, synonyme de qualification pour les demi-finales. Le Waterloo Ducks, revenu avec les 3 points du Daring (1-4), et le Braxgata, facile vainqueur 7-1 de l'Old Club, totalisent tous deux 24 unités et gardent espoir en vue d'une éventuelle qualification pour les play-offs. En bas de classement, Uccle Sport a lui réussi la 1re étape de son opération sauvetage en prenant le meilleur 3-1 sur Louvain.

La 15e journée de dimanche prochain opposera les trois premiers du classement aux trois derniers. Le Racing accueillera quant à lui le Braxgata et l'Orée se rendra au Watducks.