Le Dragons, premier de son groupe après son succès sur Rakovnik, file en finale

Les Anversoises, invaincues en phase de poules, joueront lundi soit contre les Allemandes de Mannheimer soit contre les Anglaises de Hampstead & Westminster en finale de ce tournoi servant d'antichambre à l'Euro Hockey League dames (EHL), où la Gantoise a terminé samedi à la 5e place, à Amsterdam.

Stephanie De Groof (7e pc), Anna Gil (9e), Valerie Magis (10e pc et 15e), Magali Roumen (15e et 30e) et Abigail Raye (17e et 26e) ont signé les buts des vice-championnes de Belgique en première mi-temps. Après le repos, Jimena Cedrès (33e), Magis (34e pc et 46e), Fleur Verboven (35e), Gil (39e), Anne-Sophie Roels (50e), Manuela Vilar (51e pc) et Alix Marien (59e) ont accentué la marque de ce duel disproportionné.