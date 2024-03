Le Dragons proche de la finale après son succès 1-0 sur Sumchanka

Le Dragons a aligné un 2e succès consécutif en prenant la mesure 1-0 des Ukrainiennes de Sumchanka, lors de la 2e journée de l'Hockey Club Trophy féminin, samedi à Hambourg. Victorieuses 4-1 des Suissesses de Wettingen, vendredi, les Anversoises sont seules leaders de leur groupe A et toutes proches de la finale.

Le but du club de Brasschaat a été inscrit par Alexia Van Antwerpen, en début de 2e mi-temps (33e). L'autre rencontre de la poule A s'est soldée par un partage 1-1 entre Wettingen et les Tchèques du Slavia Prague.

Avec 10 points en 2 matchs, il ne manque aux vice-championnes de Belgique qu'un point dimanche (10h00) contre le Slavia Prague pour s'assurer la victoire du groupe et jouer la finale contre les premières de la poule B. Le Dragons mène le groupe A de ce tournoi se situant au 2e niveau des compétitions européennes de clubs, devant Sumchanka (6), Wettingen et Prague (2). La finale et les matchs de classement sont programmés lundi.