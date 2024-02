Le Fenerbahce, sans Emma Meesseman, premier qualifié pour le Final Four

Toujours privé d'Emma Meesseman, blessée, le Fenerbahce Istanbul s'est malgré tout qualifié pour le Final Four en s'imposant à nouveau (67-73) face aux Espagnoles de Salamanque (avec Antonia Delaere) ce mercredi à l'occasion de la seconde manche de leur quart de finale des playoffs de l'Euroligue féminine de basket.

Dans un déplacement difficile à Salamanque, le Fenerbahce a pu à nouveau compter sur son trio Kayla McBride (12 points), Napheesa Collier (14 points), Yvonne Anderson (15 points) alors que dans les rangs locaux Arica Carter et Leonor Rodriguez (14 points chacune) tentaient de retarder l'inévitable. Alignée dans le cinq de départ, Antonia Delaere a marqué 2 points et donné 1 passe en 21 minutes pour Salamanque.

Dans les autres quarts de finale, tous les clubs visités l'ont également emporté, rétablissant ainsi l'égalité à une manche partout dans chaque série avant la belle qui se disputera le mercredi 6 mars prochain. Saragosse s'est imposé de justesse (57-56) face à Mersin dans l'autre duel turco-espagnol, les Hongroises de Miskolc se sont inclinées chez les Françaises de Villeneuve d'Ascq (63-59) et enfin les Italiennes de Schio l'ont emporté face aux Tchèques de Prague (73-61)

Avec Saragosse, Serena-Lynn Geldof a été alignée 10 minutes pour 6 points marqués. Du côté de Villeneuve d'Ascq, Bethy Mununga (0 point, 2 rebonds en 6 minutes) et Maxuella Lisowa (1 point, 2 rebonds en 20 minutes) ont eu un rôle un peu plus effacé que de coutume derrière la paire Janelle Salaun/Kennedy Burke (24 et 18 points) alors que la partie est restée indécise jusqu'au bout (repos : 33-36).