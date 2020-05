Le Final 8 de l'Euro Hockey League espéré en octobre et trois tournois en 2021

(Belga) Les organisateurs de l'Euro Hockey League (EHL), la principale compétition européenne par clubs, espèrent organiser la phase finale (Final 8) de la compétition en octobre à Amsterdam. Pour cette raison, des aménagements sont prévus pour la saison 2020-2021, avec trois tournois distincts. C'est ce que l'EHL a annoncé mardi.

Les huit dernières équipes en lice, tant chez les messieurs que chez les dames, devaient s'affronter pour le titre le week-end de Pâques, mais le Final 8 a été reporté en raison du coronavirus. "Notre intention reste de terminer la saison 2019/2020 d'EHL chez les messieurs et chez les dames avec un Final 8 du 14 au 18 octobre à Amsterdam", a expliqué dans un communiqué Hans Erik Tuijt, président de l'EHL. L'organisation dépend des autorités néerlandaises. Les grands événements sportifs sont interdits aux Pays-Bas jusqu'au 1er septembre. Cela signifie aussi que la saison suivante sera chamboulée. Il ne sera en effet pas possible de disputer le premier tour de l'épreuve en octobre. Par conséquent, et seulement pour cette saison, trois compétitions auront lieu à Pâques 2021: le Final 12 de l'EHL masculine, une nouvelle EHL Cup masculine et le Final 8 de l'EHL féminine. Le Final 8 de l'EHL féminine se jouera du 1er avril au 5 avril. Le Final 12 de l'EHL masculine se déroulera du 31 mars au 5 avril avec 12 équipes issues de neuf pays. La Belgique comptera deux représentants, à savoir le Léopold et La Gantoise. Le premier des quatre premières nations du ranking seront directement qualifiées en quarts de finale. Les huit équipes disputeront le premier tour pour tenter de les rejoindre. La nouvelle EHL Cup comptera huit équipes, jouant trois matchs en quatre jours. Le troisième classé en Belgique, à savoir le Dragons, y prendra part. L'EHL Cup offrira à chaque équipe la possibilité d'engranger des points pour le classement par pays, lequel a un impact sur la future participation à l'EHL. Si tout se passe comme espéré, l'EHL masculine reviendra à son format traditionnel ensuite, avec un premier tour à 16 en octobre 2021 et un Final 8 à Pâques 2022. Le Waterloo Ducks avait remporté l'édition 2019.