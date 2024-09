Le Français Luca Martin s'impose chez les espoirs, Jarne Vandersteen finit 58e

Luca Martin (20 ans) s'est imposé avec 21 secondes d'avance sur le Suisse Dario Lillo, qui a mené la course pendant une bonne partie de l'épreuve. Le Danois Tobias Lillelund a terminé 3e à 0:52.

En raison d'une menace d'orage en Andorre, toutes les courses de cross-country de dimanche ont été anticipées et raccourcies. Les espoirs masculins ont commencé dès 8h30. La course de cross-country féminine a été avancée de 13h30 à 10h15, la course élite masculine de 15h30 à 12h00.