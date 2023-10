Le Français Matthieu Pavon conforte sa place en tête de l'Open d'Espagne après le 3e tour

Pavon, 30 ans, a réalisé un troisième tour en 66 coups, cinq sous le par, avec six birdies et un bogey inscrits sur sa carte. Avec un total de 197 coups, seize sous le par, il compte deux coups d'avance sur l'Anglais Nathan Kimsey. Les Français Mikael Lorenzo-Vera et Romain Langasque, l'Espagnol Alfredo Garcia-Heredia et le Sud-Africain Zander Lombard se partagent la 3e place à quatre coups de Pavon.

Le Français peut décrocher dimanche la première victoire de sa carrière sur le circuit européen. L'année dernière, il avait terminé à la 2e place derrière l'Espagnol Jon Rahm qui occupe la 34e place à neuf coups du leader.