Le Français Nils Allègre remporte le premier Super-G de Garmisch-Partenkirchen

Suprises à l'arrivée du premier Super-G de Garmisch-Partenkirchen, le 4e de saison en Coupe du monde masculine de ski alpin. Le Français Nils Allègre, dossard 18, a remporté à 30 ans sa première épreuve de Coupe du monde, à l'occasion de son 102e départ. Il a devancé en 1:11.92 de 18/100e l'Italien Gugliemo Bosca, dossard 17, de 18/100e. Lui non plus n'était jamais monté sur un podium de Coupe du monde. Le Suisse Loïc Meillard a pris la 3e place à 25/100e.

Il a ainsi privé de podium son compatriote Marco Odermatt, seulement 4e à 28/100e. Le double détenteur de la Coupe du monde générale conserve la tête dans la course au petit globe de la discipline avec 290 points devant l'Autrichien Vincent Kriechmayer, 5e de la course, qui en compte 219, et le Français Cyprien Sarrazin, qui en totalise 176 points.

Dans la course au gros globe, Odermatt cumule 1.306 points pour 684 à Sarrazin et 559 au slalomeur autrichien Manuel Feller.