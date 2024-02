Le Galatasaray de Vanloo et Ben Abdelkader mal embarqué après sa défaite à Gérone

Le Galatasaray Istanbul (avec Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader) s'est incliné 77-64 chez les Espagnoles de Gérone ce jeudi à l'occasion du quart de finale aller des playoffs de l'Eurocoupe féminine de basket. Le BLMA Montpellier (sans Kyara Linskens toujours blessée à la cheville) s'est également incliné 73-59 chez l'autre club stambouliote présent à ce stade, le Besiktas.

Avec des défaites de 13 et 14 points respectivement, les deux clubs sont en ballotage défavorable dans leur série disputée en match aller-retour. Les rencontres retours se disputeront le 29 février prochain.

L'abattage de Julie Vanloo (15 points, 6 passes) et Hind Ben Abdelkader (7 points, 5 passes) n'aura pas suffi au Galatasaray en déplacement à Gérone. Les Turques ont fait jeu égal pendant le premier acte (10e : 21-22) avant de subir la loi des Espagnoles conduites par Sandra Ygueravide et Regan Magarity (15 et 12 points).