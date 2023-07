Le Grec Giannis Antetokounmpo opéré du genou est incertain pour la Coupe du monde

Le joueur star des Milwaukee Bucks en NBA et de la sélection grecque Giannis Antetokounmpo a été opéré du genou gauche, a indiqué sa franchise mercredi, laissant planer le doute sur sa participation à la prochaine Coupe du mondel de basket en août.

Le Mondial 2023 se déroulera lui du 25 août au 10 septembre aux Philippines, en Indonésie et au Japon.

"Il a subi une chirurgie de routine sur son genou gauche, et cela s'est bien passé", a rassuré son nouveau coach chez les Bucks Adrian Griffin, qui a dit espérer retrouver son joueur en forme pour le camp d'entraînement prévu en septembre.

Antetokounmpo (2m11), double MVP de la ligue américaine (2019 et 2020), est le leader de l'équipe grecque, qui se trouvera dans le groupe C de la compétition avec la Nouvelle-Zélande, la Jordanie, et les États-Unis, favoris, après le sacre inattendu de l'Espagne lors de l'édition 2019.

Citant une source à la NBA, le média américain The Athletic a remis en question la participation du "Greek Freak" ("Monstre grec") à la Coupe du monde, mentionnant une opération pour "retirer des fragments de cartilage de son genou gauche".

L'ailier-fort de 28 ans avait alors été le fer de lance de la Grèce, bien que son équipe ne soit pas sortie des poules.