Le hockey belge a inauguré son centre d'excellence de Wilrijk

La ligue flamande de hockey (VHL), en collaboration avec Sport Vlaanderen et la ville d'Anvers, a inauguré, mardi soir, officiellement le 1er 'centre d'excellence' du hockey belge dans les installations du centre sportif de la Wilrijkse Plein à Anvers. Le bâtiment sera la base d'opérations des Red Panthers et des Red Lions dans leurs préparations pour les grands tournois de hockey internationaux.

Le ministre flamand des sports Ben Weyts, le bourgmestre de la ville d'Anvers Bart De Wever et son échevin des sports Peter Wouters, ainsi que Patrick Keusters, le tout nouveau président de la fédération belge de Hockey (ARBH), tous intervenants dans la réalisation du projet, ont coupé ensemble le ruban de ce tout nouveau centre d'entraînement dédié au hockey. Les actuels et futurs meilleurs hockeyeurs du royaume disposeront désormais d'installations de haute performance tant pour l'équipe messieurs que pour celle des dames, disposant notamment d'un vestiaire privatif avec bains de glace et de leur propre « war room » dans laquelle ils pourront peaufiner leurs tactiques d'équipe et effectuer des analyses de jeu. Le centre sera aussi doté d'un fitness intérieur et extérieur, de salles de kiné, d'un lounge de relaxation, d'une salle à manger, d'une grande salle de réunion et d'une zone de repos/étude. Le centre accueillera aussi les autres équipes nationales d'âge pour leurs entraînements et stages, ainsi que les bureaux du staff High Performance de l'ARBH. Le projet, qui a été lancé par la VHL en 2018, est le fruit d'un partenariat avec la Région flamande et la ville d'Anvers. Sport Vlaanderen fournit une subvention importante pour le projet (1,03 million d'euros), tandis que la ville, en plus d'un subside, met à disposition le terrain dans le centre sportif de la Wilrijkse Plein, sous forme d'un droit de superficie. Grâce à ces importantes contributions publiques et à un emprunt, la VHL est en mesure de financer ce projet ambitieux d'une valeur d'environ 3 millions d'euros. "Ces dernières années, nos joueurs de hockey ont régulièrement réalisé de bonnes performances lors des tournois internationaux", a déclaré le ministre flamand des sports, Ben Weyts. "Pour continuer à répondre aux besoins de nos meilleurs athlètes dans leur préparation aux grands tournois, il est extrêmement important d'investir dans des infrastructures sportives de haut niveau." Propos confirmés par le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever: "Anvers renforce ainsi son rôle de capitale sportive de la Flandre. Grâce à de toutes nouvelles infrastructures telles que ce centre de hockey, nous pouvons offrir d'excellentes installations, tant aux athlètes de haut niveau d'aujourd'hui qu'aux jeunes prometteurs de demain."