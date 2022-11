Le Jamaïcain Asafa Powell officialise sa retraite

(Belga) Le sprinteur jamaïcain Asafa Powell, ex-recordman du monde du 100 m, a officialisé dimanche sa retraite sportive à 40 ans, après s'être éloigné du niveau international depuis plusieurs années.

"J'ai débuté ma carrière en 2002, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas mais je suis toujours resté fier de ce que j'ai accompli. J'ouvre une nouvelle page de ma vie", a écrit le Jamaïcain sur ses réseaux sociaux, quatre jours après avoir fêté ses 40 ans. Sprinteur majeur de l'ère pré-Usain Bolt, Powell était devenu recordman du monde du 100 m en juin 2005 avec une course en 9 sec 77 à Athènes. Il avait encore couru deux fois dans le même temps avant de réussir 9 sec 74 en septembre 2007 à Rieti (Italie). Powell avait ensuite été éclipsé par son compatriote Usain Bolt, qui a progressivement porté le record à 9 sec 72, 9 sec 69 puis 9 sec 58 à Berlin en 2009. "Afasta" Powell compte 97 chronos en moins de 10 secondes sur la ligne droite, un record, mais un palmarès en grand championnat pas à la hauteur de ses chronos. En individuel, le Jamaïcain avait décroché deux médailles de bronze mondiales en plein air sur 100 m (2007 et 2009) mais aucune aux Jeux olympiques. Il avait été sacré champion olympique du relais 4x100 m en 2016 à Rio, sa dernière apparition en grand championnat. Powell avait disputé un dernier 100 m en mai 2021 à Clermont (Floride), où il avait réussi 10 sec 07 avec un vent trop favorable (+ 4,5 m/s). (Belga)