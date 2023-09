Le Japon bat les Samoa et peut rêver de la qualification

Le Japon a battu les Samoa 28-22 dans son troisième match de la Coupe du monde de rugby, jeudi, à Toulouse, et peut rêver des quarts de finale.

Les Japonais ont inscrit deux essais en première période, par Pieter Labuschagne (13e) et Michael Leitch (32e), tous deux transformés. Juste avant la pause, Seilala Lam a mis le premier essai des Samoa (38e), mais Christian Leali'ifano a ensuite manqué la transformation. C'est donc sur un score de 25-8 que les deux équipes ont regagné les vestiaires.

Kazuki Himeno (49e) a offert un nouvel essai aux 'Brave Blossoms'. Les Samoans ne s'avouaient pas vaincus et Duncan Paia'aua (65e) et Leali'ifano (78e) les ramenaient à 28-22. Le Japon tenait bon et s'offrait un deuxième succès.