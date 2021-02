Le Jazz se joue des Lakers dans le match au sommet en NBA

Dans le match au sommet de la soirée de mercredi en NBA, Utah a donné un récital face aux Los Angeles Lakers, qu'il a laissé à 25 points pour s'imposer 114 à 89 et rester maître de la Conférence Ouest.

Les Lakers de LeBron James, qui n'ont tenu qu'un quart-temps, le premier, ont concédé leur plus lourde défaite de la saison et subissent ainsi leur cinquième revers en six matches, mais restent troisièmes de la Conférence Ouest (22 v-11 d).

Le collectif du Jazz a parlé avec six joueurs à plus de dix points: parmi eux, Donovan Mitchell a réussi un double double avec 13 points et 10 rebonds et le pivot français Rudy Gobert a ajouté 18 points et 9 rebonds.

"Nous avons été très consistants", s'est félicité Mitchell.

Le Jazz a signé sa 22e victoire en 24 matches et affiche le meilleur bilan de NBA.

Dans les rangs des Lakers, privés d'Anthony Davis pour un mois, seul LeBron James a surnagé en inscrivant 19 points, avec 4 rebonds et 4 passes décisives.

Dans la conférence Ouest, les Phoenix Suns (4es) ont raté une belle occasion de se rapprocher des Lakers. Mais ils se sont fait surprendre chez eux par les Charlotte Hornets, vainqueurs d'une courte tête dans l'Arizona 124 à 121.

Malik Monk, auteur de 29 points, a été le meilleur marqueur de Charlotte, où six autres joueurs on inscrit plus de 10 points chacun. Devin Booker a eu beau se démener côté Phoenix en inscrivant 33 points avec un taux de réussite proche de 55 %, mais son tir à 3 points à moins d'une seconde de la fin n'est pas rentré et les Suns, malgré un meilleur dernier quart-temps que Charlotte, se sont inclinés.

- Les Bulls déboulent -

Côté Est, Indiana et Toronto, les 4es et 5es de la Conférence, ont tous deux perdu, les Raptors à Miami, vainqueur 1116-108, les Pacers chez eux face au Golden State Warriors qui se sont imposés 111 à 107.

Jimmy Butler, du Heat, a été l'homme du match en frôlant le triple double avec 27 points, 10 passes et 8 rebonds. Les 24 points chacun de Fred VanVleet et Kyle Lowry dans les rangs des Raptors n'ont pas suffi.

Ces défaites d'Indiana et Toronto profitent aux Chicago Bulls, 6es et qui se rapprochent d'eux. Les Bulls, qui recevaient la lanterne rouge de la conférence Ouest, les Minnesota Timberwolves, l'ont échappé belle pour finalement s'imposer après une prolongation 133 à 126.

Distancés de dix points à la mi-temps (68-58), les coéquipiers de Malik Beasley ont grignoté ensuite leur retard, égalisé 119-119 à 5 secondes de la fin du dernier quart-temps sur un lancer-franc de Ricky Rubio, avant de baisser les armes en prolongation devant des Bulls qui ont pu compter sur les 35 points et le fort taux de réussite (66,7%) de Zach LaVine.

C'est la cinquième victoire des Bulls en six matches, et leur troisième de suite.

Mais le carton de la soirée est à mettre au crédit de Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 42 points pour l'Oklahoma City Thunder, qui a soufflé la victoire aux San Antonio Spurs 102-99 grâce à un miraculeux panier à 3 points de Luguentz Dort dans la sirène.