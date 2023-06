Le jeune fleurettiste Oscar Geudvert a rejoint le tableau final : "Mission accomplie"

"C'était mon premier championnat européen. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais je pense que j'ai rempli ma mission", a-t-il répondu. "Je suis un peu déçu. Un tour de plus aurait été bien, mais avec Davis, je suis tombé sur un adversaire très expérimenté qui a déjà été champion d'Europe. C'était un excellent match. J'ai manqué un peu trop de coups mais j'ai tout donné. Je ne regrette rien".

Geudvert a remporté trois de ses six matches en phase de poule. "C'est bien pour mon âge", dit-il. "J'aurais peut-être pu en gagner un de plus. Mais je me suis donné à fond".