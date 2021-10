Le Kényan Benson Kipruto remporte le marathon de Boston

Le Kényan Benson Kipruto a remporté lundi le marathon de Boston en 2h 9 min 51 sec, pour la 125e édition de la course, la première depuis avril 2019 après une annulation en 2020 et un report ce printemps à cause de la pandémie de Covid-19.

Kipruto a décroché à 30 ans sa première victoire sur un marathon majeur (Berlin, Tokyo, Londres, Boston, Chicago, New-York). Arrivé en solitaire grâce à une attaque tranchante au 37e kilomètre, il a devancé les Ethiopiens Lemi Berhanu (2h10:36.) et Jemal Yimer (2h10:37.).

L'outsider américain CJ Albertson avait animé la course seul en tête pendant 32 km et 1h43, possédant jusqu'à plus de 2 minutes d'avance sur les favoris, avant de payer son départ rapide dans les montées qui corsent la 2e moitié de l'épreuve. Il termine finalement 10e.