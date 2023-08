Le lac du Galgenweel à Anvers temporairement fermé pour raisons sanitaires

Le Galgenweel accueille plusieurs clubs de voile et un petit parc d'attractions aquatiques. La voile et le surf ne sont désormais plus autorisés et le parc doit également fermer ses portes. La pêche est également interdite.

"Les pluies prolongées et abondantes des dernières semaines ont peut-être provoqué un débordement du système d'égouts vers le Galgenweel, ce qui a pu conduire au développement de la bactérie E. coli", explique Bart De Wever. "Nous allons suivre la situation avec les autorités compétentes et continuer à surveiller de près la qualité de l'eau. Malheureusement, en raison des risques sanitaires, aucune activité aquatique n'est possible pour le moment."