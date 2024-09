Le Léopold décroche son premier succès face au Dragons, le Braxgata partage à Uccle Sport

Il ne reste plus que deux équipes avec le maximum de points, dimanche, à l'issue de la 4e journée de la Carlsberg 0.0 Hockey League, le championnat de Belgique de division d'Honneur messieurs. Le Waterloo Ducks et l'Herakles se sont en effet imposés malgré des déplacements compliqués, respectivement à l'Orée et au Beerschot, et comptent 12 unités.