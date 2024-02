Le Léopold s'impose sur le fil 7-6 devant les Français de Ronchin en ouverture du tournoi

Privés du capitaine des Indoor Red Lions, Philippe Simar, à nouveau blessé au genou lors du dernier Euro de Louvain, de Dylan Englebert et Nicolas Poncelet, qui disputent la Pro League, et avec seulement 6 joueurs de champ, les Ucclois ont inscrit leur 7e but décisif à quelques secondes du terme par Tanguy Zimmer (40e), alors que le marquoir indiquait une égalité 6-6.

L'équipe dirigée par Olivier Nonnon, menée 0-2, puis 1-4 en 1re mi-temps, a atténué son retard grâce à un doublé de Max Plennevaux (4e et 17e) et un pc converti par Tom Degroote (18e). Le Léo a égalisé à deux reprises en seconde période, à 4-4 par Plennevaux (25e, pc), et à 5-5 par Zimmer (35e), avant de prendre pour la première fois l'avantage via Degroote (36e, pc). A une minute du terme, l'égalisation des Universitaires lillois à 6-6 était annihilée par le doublé de Zimmer dans le dernier quart-temps.