Le Léopold s'incline devant Complutense et jouera pour le maintien contre Wimbledon

Obligés de gagner s'ils voulaient rejoindre le dernier carré, les Ucclois terminent 3es de leur poule. Ils joueront plus tard dans la journée contre les Anglais de Wimbledon, 4es du groupe A, dans leur premier match de classement pour les places 5 à 8. Une défaite signifierait la relégation en division B.

Le Léopold était mené 0-2 après le 1er quart-temps, avant d'égaliser à 3-3 et prendre l'avance 4-3 juste avant la mi-temps (2 buts chacun de Maxime Plennevaux et Tom Degroote sur pc). Les Bruxellois ont accentué leur avantage par Plennevaux après le repos, mais se sont ensuite faits rejoindre à 5-5 avant d'aborder le 4e et dernier quart de 10 minutes, où ils ont craqué. Les champions d'Espagne ont porté leur avance à 8-5. Jouant sans gardien, Nathan Leeuw et Alfonso Moreno ont réduit l'écart à 8-7 à 3 minutes du terme, mais Complutense a ensuite assuré sa place en demi-finales en inscrivant 4 buts supplémentaires.