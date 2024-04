Le Léopold terminera la phase régulière en tête, le Watducks prend option sur les playoffs

En l'emportant 3-2 sur l'Herakles et avec désormais 10 points d'avance à 3 journées de la fin sur son plus proche poursuivant (Waterloo Ducks), le Léopold (45 pts) est assuré de terminer en tête de la phase régulière de l'ION Hockey League. Dimanche lors de la 19e journée, les Canards waterlootois ont pour leur part consolidé leur 2e place (35 pts) en allant battre la Gantoise 3-4, prenant ainsi une sérieuse option sur les play-offs.

Dans cette tête d'affiche entre les champions en titre gantois et les Brabançons, les hommes de Pascal Kina ont été menés 0-3, après des buts de William Ghislain (14e et 58e) et Charlie Langendries (51e). La Gantoise a réagi en fin de rencontre, revenant à 2-3 sur des concrétisations de Charles Masson (61e, pc) et Guillaume Hellin (66e), mais à nouveau Ghislain coupait court aux espoirs gantois alors que les visités évoluaient sans gardien (67e). Timothée Clément fixait le score à 3-4 sur rebond de pc alors que le temps réglementaire était écoulé (70e, pc).

De son côté, le Dragons a décroché sa 6e victoire de rang après son succès 4-3 sur le Braxgata, poursuivant sa 'remontada' au classement. Les Anversois sont désormais 3e, avec 33 unités, 2 points de mieux que La Gantoise et le Braxgata (31 pts). L'Herakles suit à une unité (30), comme le Racing qui a subi la loi de l'Orée (1-2). Les Woluwéens sont 8e (29 pts), mais ne sont qu'à 2 points de la 4e place, qualificative pour les play-offs.