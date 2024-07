Le manager du concours complet belge "incroyablement fier" de son équipe, 4e aux Jeux

Être si près d'une médaille, "c'est un double sentiment. Si on nous avait dit avant les JO qu'on ferait top 8, voire top 6, j'aurais dit oui de suite. Je suis incroyablement fier, c'est magnifique pour l'histoire de notre sport avec une équipe jeune et de jeunes chevaux. On a manqué d'un peu de chance aussi dans le jumping. Tine (Magnus) tourne un peu vite sur le dernier obstacle avec Dia et fait tomber la barre. Karin (Donckers) était bien jusqu'au 3e obstacle. Un autre jour, cela passe et c'est assez pour une médaille. Mais globalement, surtout après la première journée de dressage, on ne peut qu'être fier et heureux. C'est incroyable de faire ça pour un pays qui n'a pas les mêmes budgets que la Grande-Bretagne, la France, pays hôte en plus, ou le Japon qui bénéficie encore de toute l'aide reçue pour les JO de Tokyo. C'est énorme ce que l'on a fait. On a fait un super travailler, que l'on va poursuivre. La Belgique n'était plus là depuis Londres 2012, là on se qualifie, on va à Paris et on fait 4e. C'est beau".

"Cerise sur le gâteau", a estimé encore Kai Steffen Meier, Lara de Liedekerke, en selle sur Origi, a terminé 13e au classement individuel et Karin Donckers, avec Leipheimer, a fini 16e. Les deux cavalières avaient réussi à se qualifier pour la finale individuelle à 25, manquée de peu par Tine Magnus et Dia van het Lichterveld, 28e.