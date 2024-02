Le manager Marc Corstjens se rend au Kenya "pour soulager la famille" de Kelvin Kiptum

Marc Corstjens, le manager de Kelvin Kiptum, a pris lundi la route du Kenya à la suite du décès de son protégé. "Je m'y rends pour soulager la famille", a-t-il expliqué à Belga avant son départ.

"Je suis sous le choc", s'est ému le manager. "Comme tout le monde, j'ai lu les premières nouvelles dans la presse. On m'a vite demandé si je pouvais confirmer, mais je ne savais pas. Quelques heures plus tard, j'en ai malheureusement eu la confirmation", a raconté Marc Corstjens à propos de l'accident de voiture qui a causé la mort du recordman du monde du marathon et de son coach Gervais Hakizimana.

"Je vais au Kenya où la famille s'est réunie, mais aussi pour suivre les enquêtes et consulter les organismes. Il y a évidemment des coutumes locales à respecter. J'y vais surtout pour soulager la famille."