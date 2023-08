Le marathon de Verbruggen, la finale de Broeders et les séries des Tornados et Cheetahs

La journée des Belges samedi aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest sera éclectique: entre le marathon féminin matinal avec Hanne Verbruggen, la troisième finale consécutive de Ben Broeders au saut à la perche et le début des relais du 4x400m où on retrouvera les Tornados et les Cheetahs en soirée.

A partir de 19h25, Ben Broeders tentera d'améliorer ses 12e et 11e places de Doha en 2019 et Eugene en 2022 obtenues en finale des précédents Mondiaux.

Il sera 19h42, quand les Belgian Tornados, le relais masculin du 4x400m, se lanceront en quête d'une 32e finale internationale depuis 2008 et les JO de Pékin. Les médaillés de bronze des deux derniers championnats du monde devront y parvenir sans leur capitaine Kevin Borlée. Il a dû renoncer, blessé, à s'aligner dans ses huitièmes Mondiaux consécutifs. Objectif: le top 3 de la course, à défaut un des deux autres meilleurs chonos. Derrière les grands favoris jamaïcains, les Belges, placés au couloir 4, seront à la lutte avec la France, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne.

A 20h07, ce sont les Belgian Cheetahs, leurs homologues féminines, qui ambitionnent elles aussi d'entrer dans le top-8 sous la conduite de la 5e de l'épreuve individuelle Cynthia Bolingo, si son mollet ne lui joue pas des tours. Leurs plus dangereuses rivales seront les Américaines et les Britanniques qui semblent un cran supérieures. La 3e place sera aussi convoitée par l'Italie, Cuba, le Botswana et l'Irlande.

Les finalistes, qui disputeront les titres dimanche, recevront un billet pour les World Relays de Nassau aux Bahamas, les 4 et 5 mai 2024. Quatorze équipes y obtiendront leur ticket olympique parisien.