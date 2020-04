Le meeting de Lausanne, comptant pour la Ligue de Diamant, à son tour annulé

(Belga) Le meeting d'athlétisme de Lausanne, Athletissima, comptant pour la Ligue de Diamant et programmé le 20 août, est annulé, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Cette décision fait suite aux mesures annoncées mercredi par le Conseil fédéral de la Confédération suisse. Parmi elles, les manifestations rassemblant plus de 1000 personnes restent interdites jusqu'au 31 août. "Il est actuellement impossible de laisser se retrouver un nombre important de personnes dans un périmètre restreint d'ici à fin août", expliquent les organisateurs dans un communiqué. "Nous allons étudier quelles alternatives et formats pourraient être encore envisagés afin d'offrir aux athlètes une possibilité de compétition." "Nous avions déjà traversé des périodes délicates", ajoutent les organisateurs. "Cependant, la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 est d'une tout autre ampleur. Cette dernière touche tout le monde de plein fouet et la planète entière est concernée. Il était de notre responsabilité de prendre cette décision." Le meeting de Lausanne devait être la 12e manche de la Ligue de Diamant. Les manches de Doha, de Chine, de Stockholm, de Rome/Naples, de Rabat, d'Eugene et de Paris ont déjà été reportées. La manche d'Oslo, le 11 juin, se tiendra sous un format différent, baptisé 'Impossible Games'. Cette exhibition rassemblera athlètes norvégiens et internationaux, dans le respect des mesures sanitaires. Le meeting de Londres, le 4 juillet, est désormais la première épreuve au programme. (Belga)