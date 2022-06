Le Meeting International de la Province de Liège fête sa 20e édition

(Belga) Le 20e Meeting International de la Province de Liège organisé par Golazo Sports et le RFC Liège Athlétisme se déroulera le mercredi 29 juin, ont annoncé la province de Liège et Golazo lors d'une conférence de presse mercredi matin. Nafissatou Thiam sera notamment présente.

Au programme, différentes disciplines comme le saut à la perche, en longueur, en hauteur, le 110 mètres haies masculin, le 100 mètres haies féminin, le 400 mètres féminin et masculin et d'autres distances de course à pied. Il y aura aussi une épreuve pour les para-athlètes avec le 100 mètres masculin en chaise roulante. Parmi les premiers Belges annoncés, Nafissatou Thiam sera présente sur le 100 mètres haies et le saut en hauteur. Ce sera le dernier test pour la double championne olympique de l'heptathlon avant les Mondiaux d'athlétisme d'Eugene en juillet prochain aux États-Unis. Anne Zagré sera également au départ du 100 mètres haies. Le Carolo Thomas Carmoy se présentera au saut en hauteur, Rani Rosius sera sur le 100 mètres et Elliot Crestan concourra sur le 600 mètres. Le para-athlète liégeois Roger Habsch, double médaillé de bronze aux Paralympiques de Tokyo en 2020 en athlétisme en chaise roulante, sera présent sur le 100 mètres. Avec sa qualification de World Athletics Continental Tour Bronze Meeting, le Meeting de Liège pourra compter sur la présence d'athlètes venus des quatre coins du monde. L'événement débutera dès 17h00 avec le programme des jeunes avant le programme principal dès 20h00. Les tickets peuvent être retirés gratuitement sur le site du Meeting International jusqu'au mardi 28 juin. Ils pourront ensuite être achetés le jour de la compétition à 10 euros à l'entrée de la Province Naimette Arena. (Belga)